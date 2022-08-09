أكد شريف صالح، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن القيد ببطولة الدوري من اختصاص اتحاد الكرة لكن الرابطة لديها بعض التوصيات التي تم تقديمها من أجل مصلحة الأندية.

وقال صالح، في تصريحات تلفزيونية، «من مصلحة كل الأندية أن تكون القائمة ليست كبيرة مثلما كانت في الفترة الحالية بسبب تداعيات فيروس كورونا، ولمصلحة الأندية يكون عدد اللاعبين ليس كبيرًا جدًا ليتم توزيع اللاعبين بشكل جيد على الأندية».

وأضاف: «قدمنا توصية بأن يكون عدد اللاعبين في القائمة 30 لاعبا يشملون الأجانب والناشئين بما لا يزيد عن 5 أجانب ولكن في النهاية القرار يعود لاتحاد الكرة».

وأوضح: «أصعب وقت كان الموسم السابق والجميع لم يتخيل أننا يمكن أن ننظم البطولة بشكل جيد ونحن قادرون على تنظيم البطولة بشكل جيد لتنتهي في 30 يونيو».

ونوه: «الموسم المقبل سينتهي في فترة أقل لنكون متفقين مع الأجندة الدولية».

وأتم حديثه قائلا: «نريد أن نعقد جلسة مع روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب ويجب أن يكون هناك اجتماع مشترك بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية ونتطلع على متطلباته».