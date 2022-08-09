 إصابة المخرج الدنماركي لارس فون ترير بمرض باركنسون - بوابة الشروق
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إصابة المخرج الدنماركي لارس فون ترير بمرض باركنسون

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 1:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 1:02 ص

قالت هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية (دي آر) اليوم الاثنين، إن فحوصات طبية خضع لها المخرج الدنماركي لارس فون ترير كشفت عن إصابته بمرض باركنسون وذلك نقلا عن شركته زنتروبا.

ووفقا لتقرير الإذاعة، فإن المخرج / 66 عاما/ صاحب أعمال "ذا إيديوتس" و"أنتي كرايست" و "ميلانكوليا" ،في حالة معنوية جيدة على الرغم من التشخيص.

وقال التقرير إنه يعالج من الأعراض، لكنه سيكون قادرا على مواصلة العمل على مسلسل الرعب المصغر " ذا كينجدوم إكسيدوس" كما هو مخطط له. وأضافت إنه سيجري مقابلات محدودة فقط حتى العرض الأول في وقت لاحق من هذا العام.

وفاز فون ترير بجائزة السعفة الذهبية، وهي أعلى جائزة تمنح في مهرجان كان السينمائي، في عام 2000 عن فيلم "دانسر إن ذا دارك" من بطولة الموسيقي الآيسلندي بيورك. وجاءت انطلاقته الدولية في عام 1996 مع الفيلم الدرامي "بريكينج ذا ويفيز" ،الحائز على العديد من الجوائز.

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