رفع 304 أطنان قمامة ومخلفات وإزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية في سنورس بالفيوم

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، بأنه تم أمس تنفيذ حملات نظافة مكثفة بشوارع وطرق مدينة سنورس وقرى منشأة بنى عتمان ومنشأة طنطاوى وسنهور القبلية، بالإضافة إلى حملات تشجير بطريق القاهرة- الفيوم، وطريق بحيرة قارون.

وأضاف أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى أسفرت عن رفع 304 أطنان قمامة وأتربة ومخلفات.

وأوضح أن الوحدة المحلية بقرية فيديمين أزالت 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بالسيليين، الأولى أسوار بالبلوك الأبيض على مساحة 1 قيراط، والثانية أسوار بالبلوك على مساحة 1 قيراط و12 سهما، والأخيرة أسوار بالبلوك حول قطعة أرض بمساحة 1 قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.