مروان رجب مدربا لـ يد سبورتنج بعد اعتذار محمد عبد السلام

استقر مسئولو نادى سبورتنج على تعيين مروان رجب في القيادة الفنية لفريق الرجال خلفا لمحمد عبد السلام بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

واعتذر محمد عبد السلام، المدير الفني لفريق اليد بنادي سبورتنج، عن عدم استكمال مهمته مع الفريق السكندري؛ بسبب توليه القيادة الفنية لمنتخب 2006، على الرغم من أن عقده لا يزال ساريا وقتها مع سبورتنج.

وجاء اعتذار المدير الفني لسبورتنج وسط الاستعدادات لخوض فريقه السكندري كأس السوبر المصري المحدد له الشهر المقبل.

وأعلن اتحاد كرة اليد عن تحديد أيام 10,11,12 سبتمبر المقبل لبطولة كأس السوبر المصري للموسم المحلى 2022.2023، ومن المقرر أن تقام في اليوم الأول منافسة بين الزمالك مع سبورتنج، وفي اليوم التالي الأهلي مع سبورتنج، وتختتم بمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك 12 سبتمبر.