جزيرة اسكتلندية بأكملها معروضة للبيع بأقل من سعر شقة في لندن

طرحت جزيرة نائية قبالة سواحل أران، في اسكتلندا للبيع مع مكان إقامة حارس المنارة السابق والمباني الملحقة ورصيف المراكب الصغيرة، مقابل 350 ألف جنيه إسترليني - وهو أقل بكثير من متوسط سعر شقة في لندن.

وتقع جزيرة "بلادا ايل" في وسط المياه الساحلية في المملكة المتحدة، وهي عبارة عن شريط من الأرض تتسم بالوعورة وتتميز بطقس مضطرب، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

تبلغ مساحة الجزيرة 28 فدانًا، مع رصيف خرساني محمي، ومنزل بغرفة واحدة ومنزل على شكل قارب في منتصف الطريق إلى الشاطئ الشرقي، وفي الطرف الجنوبي للجزيرة توجد مجموعة من المباني ومنارة بيضاء ترتفع فوق الأمواج، وسكن حارس المنارة السابق هو أكبر المباني المحيطة بالمنارة حيث مبني من طابق واحد به إطارات مطلية باللون الأصفر وأبواب خضراء.

وتعد الجزيرة أيضاً جنة لمراقبي الطيور مثل النورس، فهناك أكثر من 100 نوع أخر من الطيور على الجزيرة، حيث أنها أرض تكاثر ونقطة توقف للطيور البحرية المهاجرة.

كما تجذب المياه الضحلة الأكثر دفئًا حول "بلادا ايل" أسماك القرش في أوقات معينة من العام، وكذلك الدلافين والفقمات والحيتان.