إرنا: السفارة السعودية بدأت نشاطها في طهران رسميا

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن السفارة السعودية في طهران، باشرت عملها رسميا منذ ثلاثة أيام.

وصرح مصدر إيراني، مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن «سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميا منذ 3 أيام».

واستأنفت كل من السعودية وإيران علاقاتهما رسميا في 10 مارس الماضي، إثر وساطة صينية بين البلدين أفضت إلى توقيع بيان ثلاثي في بكين.

وبدأت السفارة والقنصلية العامة الايرانيتين في الرياض، نشاطهما رسميا في 6 يونيو 2023.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد صرح الاثنين الماضي، بأن العلاقات مع المملكة العربية السعودية «تسير في اتجاه إيجابي»، موردا بأنه «ما من إجابة حول موعد فتح السفارة السعودية في طهران».