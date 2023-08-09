مقتل 6 أشخاص على الأقل في تفجير استهدف حافلة ركاب بالصومال

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لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار استهدف حافلة ركاب في منطقة على مشارف العاصمة الصومالية مقديشو اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن محمد إبراهيم حاكم إقليم شبيلي السفلى قوله إن الهجوم وقع على طريق بين منطقتي قوريولي ماركا ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وذكرت الوكالة على منصة إكس (تويتر سابقا) أن إبراهيم قال إن هجوما إرهابيا وراء الانفجار.

وكانت قوات الجيش الصومالي قد أعلنت في وقت سابق، القضاء على 25 شخصا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال عملية عسكرية مشتركة للجيش الصومالي والشركاء الدوليين بمحافظة هيران وسط البلاد.

وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد حركة الشباب، التي تبنت العديد من الهجمات أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.