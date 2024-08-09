 بن غفير يمدد قرار منع الزيارات عن الأسرى الفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بن غفير يمدد قرار منع الزيارات عن الأسرى الفلسطينيين

تل أبيب - معا
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 2:12 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 2:12 م

وقع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة، على تمديد قرار منع الزيارات عن الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت المصادر العبرية، أن بن غفير وقع أمرا يقضي بتمديد منع جميع الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لمدة شهر آخر، وفقا للآراء الأمنية.

يذكر أنه منذ بداية الحرب لم يحصل الأسرى الفلسطينيون على زيارات عائلية على الإطلاق، وذلك في ظل تدهور أوضاع الأسرى الأمنيين في السجون، واستشهاد عدد منهم بسبب الممارسات القمعية والتعذيب وسياسة التجويع التي تنتهجا سلطة مصلحة السجون التابعة لوزارة المتطرف بن غفير.

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