رئيس شعبة الأدوية: حجم الاستهلاك في 2023 بلغ 154 مليار جنيه

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنّ الدواء سلعة استراتيجية ويمثل أمنًا قوميًّا وله بعد اجتماعي، موضحًا أن مصر تهدف لتوطين صناعة الأدوية منذ فترة الستينات في عهد الرئيس الراحل محمد أنوار السادات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، أن مصر بها نحو 180 مصنعا لتصنيع الأدوية، بالإضافة إلى وجود نحو 80 مصنعًا تحت الإنشاء الآن لتغطية احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن المصريين استهلكوا أدوية بقيمة 154 مليار جنيه في 2023، كما أن حجم سوق الأدوية في مصر تبلغ قيمته نحو 800 مليار جنيه، وأن 90% من هذه القيمة لشركات محلية.

وأوضح عوف، أن الفترة الحالية تشهد تحديات في قطاع الدواء، لافتًا إلى أن 90% من مدخلات الدواء يتم استيرادها من الخارج، كما أن هذه المدخلات مرتبطة بالدولار.

وأكمل علي عوف: «هيئة الدواء لديها قسم يسمى إدارة التسعير وهي من تحدد سعر الدواء»، مؤكدًا أن هيئة الدواء هي المنوطة بتحديد سعر الدواء وليس الشركات المصنعة.

