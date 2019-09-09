نتنياهو: سنواصل القيام بكل شيء لمنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه كشف النقاب اليوم عن موقع نووي إيراني سري آخر، وهو موقع تطوير الأسلحة النووية في آبادة جنوبي أصفهان، مشيرًا إلى أن إيران أدركت ذلك فدمرته كليًا.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، «كل مرة يخفي الإيرانيون مواقعهم النووية، نحن نكتشفها ثم هم يحاولون إخفاء آثارهم»، متابعًا: «أقول للطغاة في طهران، إسرائيل تعلم ما تقومون به، ومتى وأين تقومون بذلك».

وأضاف «سنواصل كشف أكاذيبكم، سنواصل القيام بكل شيء من أجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، وسنواصل العمل ضد العدوان الإيراني في كل مكان ودومًا».

وتابع: «أدعو المجتمع الدولي إلى الاستيقاظ والإدراك بأن إيران تكذب باستمرار، فعليه الانضمام إلى الرئيس ترامب وإسرائيل في ممارسة أقصى حد من الضغوط على إيران»، مضيفًا: «السياسة المطلوبة تقتضي ممارسة الضغط ثم الضغط ثم الضغط».