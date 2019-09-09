 إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:58 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:59 م

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في الصدر والبطن، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة البيرة بمحافظة رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، بأن المصاب أدخل غرفة العمليات في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وحالته خطيرة.

وكان الصحفي عبد الرحمن يونس قد أصيب أيضا خلال مواجهات عنيفة اندلعت اليوم بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة شمال رام الله، احتجاجا على استشهاد الأسير بسام السائح.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات الشبان وصلوا المدخل الشمالي للبيرة، بعد وقفة دعا إليها مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت الفلسطينية، وانطلقت المسيرة من وسط رام الله مرددة هتافات الغضب والمساندة للأسرى.


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