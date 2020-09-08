 عدت إلى المسار الصحيح.. آيتن عامر تعلن وصولها إلى الوزن المثالي - بوابة الشروق
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عدت إلى المسار الصحيح.. آيتن عامر تعلن وصولها إلى الوزن المثالي

أيتن عامر
أيتن عامر
ايناس عبدالله
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 12:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 12:50 ص

شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها المتابع لحسابها على إنستجرام، بصورة لها، وهي تمارس التمرينات الرياضية، وعلقت: "أنها رحلة طويلة جدا، ولكن أخيرا عدت إلى المسار الصحيح، شكرا لك أيها المدرب، وشكرا على دعمكم".

وكانت عامر اكتسبت وزنا زائدا بعد ولادة ابنها الثاني، وخاضت مشوارا لاستعادة وزنها المثالي.

من ناحية أخرى، تواصل آيتن عامر تصوير دورها في مسلسل "في يوم وليلة" الذي ينتمي لنوعية 45 حلقة، وتجسد دور زوجة البطل، الذي يجسده أحمد رزق، ولديها طفلة منه عمرها 13 عاما، وتتوالى الأحداث والمفاجآت التي تكشفها الحلقات الأولى حتى تنفصل عنه بعد العديد من الخلافات بينهما.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد جمعة، ونضال الشافعي، وصلاح عبدالله، ومحمد مهران، وولاء الشريف، وداليا مصطفى، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

 

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