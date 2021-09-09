• وزير الخارجية الألماني: نريد أن يكون لدينا صوت من جديد في ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن الدبيبة بحث مع الوزير الألماني آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وآلية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى بحث سبل إعادة فتح السفارة الالمانية في طرابلس.

وكان ماس وصل إلى ليبيا في زيارة قصيرة من أجل دعم عملية السلام بعد أعوام طويلة من الحرب الأهلية هناك.

وقال ماس قبل وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس: "أطراف النزاع السابقة أدركت أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عنيف للوضع في البلاد.. المجتمع الدولي والأمم المتحدة أسهما من خلال دبلوماسية مركزة في أن ينفتح الباب لأجل مستقبل أفضل لليبيا".

يذكر أنه تم سحب جميع الدبلوماسيين الألمان من طرابلس في يوليو عام 2014.

وقال ماس: "نعتزم اليوم من خلال إعادة الفتح إظهار أن ألمانيا ستظل شريكا ملتزما لليبيا. نرغب أن يكون لدينا صوت من جديد في العاصمة الليبية".