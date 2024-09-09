الزمالك يضم محمد حمدي

نجحت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في التوصل لاتفاق مع إنبي، على ضم محمد حمدي، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصلت إدارة الزمالك لاتفاق مع نظيرتها في إنبي، على ضم محمد حمدي، على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع أحقية الأبيض في تفعيل بند الشراء، خلال الصيف القادم.

وستقوم إدارة نادي الزمالك بقيد محمد حمدي، الذي شارك مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، بقائمة اللاعبين تحت السن في الفريق الأول.

يُذكر أن محمد حمدي، البالغ من العمر 21 عامًا هو أحد ناشئي نادي إنبي، وخاض مع الفريق البترولي 59 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 6 آخرين.