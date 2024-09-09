303 كلنا هنا وبلاسيبو في مشاهدات نوادي المسرح بأسيوط

شهدت لجنة مشاهدات ومناقشات نوادي المسرح عرضين مسرحيين لفرع ثقافة أسيوط، ضمن الموسم المسرحي الجديد لنوادي المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وبدأت المشاهدات التي أقيمت على مسرح قصر ثقافة أسيوط، مع عرض "303 كلنا هنا كذلك"، لفرقة أسيوط المسرحية، تأليف محمد عادل، ديكور فاطمة فاخر، وإخراج مصطفى عبد البصير، وتدور أحداثه داخل مستشفى للأمراض النفسية يحاول بها المرضى إثبات أنهم عقلاء كل على طريقته الخاصة، لإقناع الآخرين أن المرض النفسي داخل النفس البشرية، وتتوالى الأحداث.

وجاء العرض الثاني بعنوان"بلاسيبو" تأليف شريف صلاح الدين وعصام نبيل، وإخراج عمرو عنتر، يتناول فكرة الصراع النفسي من خلال شخص مريض يتناول علاج لفترة طويلة ويفاجيء بعدها أنه متوهما بالمرض فقط.

أعقب ذلك مناقشة بين المخرجين ولجنة المشاهدة المكونة من المخرجين: خالد أبو ضيف، أسامة عبد الرؤوف، والفنان محمد خالد، وذلك حول اختيار عناصر العرض من ديكور وموسيقى وغيرها، مع التعريف بكيفية توظيفها لخدمة العمل المسرحي.

يأتي ذلك استعدادا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وإدارة النوادي بإشراف المخرج محمد الطايع، وضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، تأكيدا لأهمية تجارب نوادي المسرح، في دعم المواهب الشبابية.