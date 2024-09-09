إصابة 4 أشخاص في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، بإصابة 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوب لبنان.

وكانت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، قد أفادت في وقت سابق بدوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بسهل الحولة والجليل والأعلى بعد رصد قصف من لبنان، مشيرة إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل.

كما أوردت "الجزيرة" أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وتعد بيت حانون من أكثر المناطق الفلسطينية قربا للسياج الفاصل الذي تقيمه إسرائيل شمالي القطاع، وتعرضت لدمار شبه كلي منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، وهجّرت سلطات الاحتلال جميع سكانها في اليوم الأول من الحرب، وتسببت بعشرات المجازر.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.