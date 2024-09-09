مسئولة أممية: نتفهم موقف لبنان بضرورة مساعدة النازحين السوريين

أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، خلال لقائها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، عن تفهمهما لموقف لبنان بضرورة تقديم المساعدات للنازحين السوريين في سوريا تشجيعا لعودتهم إلى بلادهم.

واستقبل بو حبيب، اليوم الإثنين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين يرافقها ممثل ومدير البرنامج في لبنان ماثيو هولينجوورث، "وأطلع منهما على عمل البرنامج ونشاطه في لبنان، وما يمكن أن يقوم به في سبيل مساعدة النازحين السوريين على العودة الى بلدهم"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأعرب كل من ماكين وهولينجوورث عن" تفهمهما لموقف لبنان بضرورة تقديم المساعدات للنازحين السوريين في داخل سوريا وليس في لبنان، تشجيعاً لهم على العودة".

وشدد ماكين وهولينجوورث على أن " ما يهم برنامج الأغذية العالمي هو عدم تأزم الأمور في لبنان كي لا يزداد الوضع الإنساني في البلاد سوءا".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليوني نازح. ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.







