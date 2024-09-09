الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من شمال غرب غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف المواطنين في عديد المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وبحسب وكالة «وفا»، طالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر اليوم الاثنين، المتواجدين في مناطق: السلاطين، والعطاطرة، والتوام، والإسراء، والكرامة، والمخابرات، والسودانية، بالنزوح.

وأجبر الاحتلال، الشهر الماضي، آلاف النازحين شرق مدينة دير البلح بحركة نزوح جديدة، زعم سابقا أنها «إنسانية».

وبذلك، قلص جيش الاحتلال مساحة «المنطقة الإنسانية» المزعومة شرق دير البلح، المكتظة بمئات آلاف النازحين، بعد أوامر إخلاء مناطق جديدة منها، لتنفيذ عملية عسكرية فيها، حيث أمر السكان والنازحين في عدد من بلدات دير البلح بإخلائها استعدادا لمهاجمتها، في تقليص جديد للمناطق التي يدعي أنها «آمنة».

واضطر آلاف المواطنين إلى النزوح من أماكنهم مشيا على الأقدام، حاملين على ظهورهم حقائب صغيرة وبعض الأمتعة الأساسية مثل الأغطية والفراش وقليل من الأطعمة.

وتفتقر أغلبية مساحة «المنطقة الإنسانية» إلى البنية التحتية، ولا تتوفر فيها مياه ولا مرافق خدماتية، نظراً لكونها مناطق غير مأهولة، وتشهد أزمات صحية وبيئية وتنتشر فيها الأمراض والأوبئة.

ويعاني النازحون ندرة المواصلات ووسائل النقل المختلفة، بسبب عدم توفر الوقود بشكل كاف، ما يضطرهم إلى استخدام عربات النقل اليدوية أو توزيع الأمتعة على أفراد العائلة جميعا.

وتجد العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل كبار السن والمرضى، واحتياجاتهم الأساسية.