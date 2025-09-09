نتنياهو يحذر سكان غزة قبيل هجوم بري مرتقب: غادروا المدينة فورا

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، سكان مدينة غزة إلى "مغادرتها" قبيل هجوم إسرائيلي مرتقب على المدينة.

وجاءت تصريحاته في يوم شهد مقتل ستة إسرائيليين في إطلاق نار نفذه شابان فلسطينيان عند محطة حافلات في القدس. وتعهد نتنياهو بتكثيف الحرب على ما وصفه بالإرهاب، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "قضى على أوكار الإرهاب" في الضفة الغربية و"دمر 50 برجا يستخدمها إرهابيون" في غزة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أن هذه الهجمات ليست سوى بداية لحملة برية واسعة في مدينة غزة.

وقال: "لذلك، أستغل هذه الفرصة لأقول لسكان غزة: استمعوا إلي جيدا، لقد تم تحذيركم .. غادروا المكان!".

وألقى نتنياهو كلمته من مركز قيادة سلاح الجو، وفق ما أفاد مكتبه.

وبحسب التقديرات الأخيرة، لا يزال نحو مليون شخص في المدينة حتى وقت قريب، فيما ذكر نتنياهو الأحد أن حوالي 100 ألف فلسطيني غادروها بالفعل.

من جهتها، حذرت منظمات الإغاثة من تفاقم إضافي في الوضع الكارثي الذي يعيشه السكان المدنيون.