النجم الساحلي : تواجدنا مع الأهلي فى مجموعة واحدة تزيد من صعوبتها

علق مودة بوعزة، مندوب نادي النجم الساحلي التونسي على قرعة دور المجموعات التي أجريت اليوم بأحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، والتي أسفرت عن وقوع النجم مع الأهلي في مجموعة واحدة .

وقال بوعزة: الأهلي فريق عريق ومعروف على الساحة الإفريقية ببطولاته وألقابه التي حققها، وبلا شك فإن المجموعة الثانية التي تضم الاهلي والنجم الساحلي و بلاتينيوم الزيمبابوي، والهلال السوداني تفرض على أي فريق فيها العمل بقوة من اجل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

وأضاف مندوب النجم: كل الفرق التي تأهلت قوية وصاحبة تاريخ جيد، والفريق الذي يسعى إلى اللقب لا يهمه هوية المنافس، وعموما نحن سعداء بوجودنا في المجموعة الثانية التي تضم فريقين عربيين معنا خاصة أننا نجيد اللعب معهم”.

وأكد بوعزة، أن فريق النجم الساحلي، يسعى للمنافسة على اللقب رغم صعوبة ذلك مع وجود باقي الفريق المرشحة للتتويج باللقب .