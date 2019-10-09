ضبط شخص لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالإسكندرية

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تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط شخص لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اتجار "صراف بشركة صرافة"، غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبط المتحري عنه بمسكنه وعُثر بحوزته على (26 ألف دولار أمريكي - 10 آلاف يورو - 14 ألف ريال سعودي - 761 ألف جنيه مصري).

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمر اللواء شريف ذكي مدير مباحث الإسكندرية بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.