افتتاح المرحلة الأولى من أكبر مشروع ترفيهي سياحي بالغردقة

افتتح عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، مساء الجمعة، المرحلة الأولى من أكبر مشروع سياحي ترفيهي بالمحافظة، وذلك داخل مجموعة فنادق سياحية كبرى جنوب مدينة الغردقة، بحضور عدد كبير من خبراء السياحة ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد كبير من السائحين الأجانب.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع، افتتاح المطعم المغربي، مع تقديم عرض غناٸي جديد وعروض عالمیة بفرق استعراضیة من البرازیل والأرجنتين وكوبا وروسیا، وذلك بأحد الفنادق السياحية.

وسيتم الانتهاء من المراحل المتبقية خلال شهر مايو القادم ٢۰٢٢ وهي عبارة عن ممشى سياحي بين مجموعة فنادق، وسوف يسير قطار طفطف كهربائي جديد بين الفنادق، وسوف يكون هناك أكبر ملاهي مائيه في الشرق الأوسط يستخدمها نزلاء الفنادق.

وسیصل عدد الغرف بالمشروع لـ١٥٥٧ غرفة ویعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر وشمال إفريقيا.

