معهد: حكومة إسرائيل تمنع نشر وثائق حساسة متعلقة بالنكبة وجرائم حرب بحق الفلسطينيين

اعتبر معهد "عكيفوت" لبحث الصراع في الشرق الأوسط، أن حكومة إسرائيل تحول دون رفع السرية عن حزمة كبيرة من الوثائق المتعلقة بجرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وخلص معهد "عكيفوت" إلى هذا الاستنتاج في تقرير نشرته أمس الجمعة، بخصوص أنشطة اللجنة الوزارية الخاصة بالوصول إلى المواد الأرشيفية المحدود الوصول إليها.

وأشار تقرير المعهد إلى أن هذه اللجنة برئاسة وزير العدل تُستغل بالفعل بغية منع رفع السرية، دون أي أرضية قانونية، عن العديد من الوثائق المتعلقة غالبا بالنكبة وجرائم حرب ارتكبت خلال حرب عامي 1948-1949 والسياسات الإسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين.

ولفت التقرير إلى أن "هذه الوثائق تتعلق خاصة بأحداث حساسة ومؤلمة في تاريخ إسرائيل، منها مذبحة دير ياسين ومقتل مدنيين خلال عمليتي "يوآف" و"حيرام" عام 1948، وإنشاء إدارة عسكرية للحكم على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وغير ذلك". كما يضم التقرير قائمة بهذه الوثائق.

وحذر التقرير من أن سوء استغلال آلية رفع السرية هذه عن الوثائق من قبل الحكومة يحد من فرص إجراء مناقشات معقدة مبنية على الحقائق بخصوص تاريخ دولة إسرائيل ويخلق صورة مشوهة لمرحلته المبكرة ويضر بالمشاورات السياسية والاجتماعية في البلاد.

ويقول المركز أيضاً إن الاهتمامات المركزية الثلاثة للفرق العاملة على إخفاء وحجب الوثائق الأرشيفية تتركّز في ثلاثة مجالات؛ الوثائق المتعلّقة بالملف النووي؛ الوثائق المتعلّقة بتهجير القرى العربية في العام 1948 والوثائق المتعلّقة بعلاقات إسرائيل مع الدول الأجنبية.