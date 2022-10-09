حزب شولتس يأمل في الحصول على دعم ناخبي ولاية سكسونيا السفلى

يأمل المستشار الألماني أولاف شولتس في أن يمنح الناخبون في ولاية ساكسونيا السفلى شمال غربي البلاد دفعة لحزبه الاشتراكي الديمقراطي عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد.

يشار إلى أن 1ر6 مليون شخص في الولاية الكبيرة التي من بحر الشمال إلى جبال هارتس لديهم حق التصويت في انتخاب برلمان جديد للولاية، في الوقت الذي يلقى ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة وركود محتمل يلوح في الأفق بثقلهم على الألمان.

ويشكل المسيحيون والاشتراكيون الديمقراطيون الائتلاف الحاكم الحالي في الولاية، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن يتقدم رئيس الحكومة الحالي بالولاية شتيفان فايل على منافسيه.

ويسعى فايل إلى الفوز لولاية ثالثة لكنه يهدف هذه المرة إلى تحالف مع حزب الخضر. ويشكل الحزبان - بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الحر من التيار الليبرالي - الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة شولتس.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فايل يتقدم بعدة نقاط مئوية على منافسه في الحزب المسيحي الديمقراطي، بيرند ألتوسمان.

وكانت أزمة الطاقة والتضخم المرتفع من القضايا المهيمنة في الحملة الانتخابية. وتعتبر قضايا مثل نقص المعلمين وإعادة هيكلة الزراعة في الولاية أيضا قضايا إقليمية محورية، لكنها توارت في الخلف في مقابل الاهتمامات الوطنية.

ويبلغ عدد سكان ولاية سكسونيا السفلى حوالي 8 ملايين نسمة، وهي رابع أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان.

ويجري انتخاب برلمان الولاية لمدة خمس سنوات.