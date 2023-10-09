القسام تعلن استهداف مواقع الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، استهداف مواقع الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون في اليوم الثالث من عملية "طوفان الأقصى".

ونشرت القسام مقطع فيديو يوثق استهداف مواقع الجيش الإسرائيلي المحاذية لقطاع غزة بقذائف الهاون.

وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح أول أمس السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.