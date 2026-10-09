اختتام المحادثات بشأن الاختلالات المتزايدة بين الصين والاتحاد الأوروبي

اختتم كبيرا المبعوثين التجاريين عن الصين والاتحاد الأوروبي يومين من المحادثات اليوم الجمعة، كانت تهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة بسبب الاختلالات المتزايدة بين الاقتصادين العملاقين.

وتوجه مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، ماروش شيفكوفيتش إلى بكين، قائلا إنه من المهم أن تسفر المفاوضات عن "نتائج ملموسة" في إعادة التوازن التجاري بين الصين والتكتل المكون من 27 دولة.

ولم يتضح ما إذا كان الجانبان سيجدان الإرادة لمعالجة عوامل رئيسية وراء زيادة الفائض التجاري للصين، الذي بلغ 360 مليار يورو(410 مليارات دولار) في العام الماضي.

وتضغط الصين على الاتحاد الأوروبي لوقف عرقلة وارداتها من الآلات المتطورة لصنع رقائق الحاسوب وهي قيود فرضت لأسباب أمنية قومية وبناء على طلب واشنطن.

وقال شيفكوفيتش إن المحادثات هذا الأسبوع كانت تتويجا لثلاثة أشهر من العمل المكثف. وحدد أكتوبر موعدا نهائيا لتحقيق نتائج ذات مغزى حول إعادة التوازن التجاري.