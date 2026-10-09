المستشار الألماني الأسبق شرودر يحضر الاحتفال بعيد ميلاد بوتين

حضر المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر الاحتفالات بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الـ 74 في موسكو يوم الأربعاء، حسبما ذكر الكرملين.

وعلم بوتين من التقارير الإعلامية صباح ذلك اليوم بأن شرودر كان في العاصمة الروسية، وفقا لبيان صادر عن الكرملين نشر على تليجرام يوم الخميس، مصحوبا بصور تظهر الرجلين يبتسمان ويتصافحان.

وقال البيان: "دعا الرئيس صديقه القديم إلى منزله".

وكان المستشار الأسبق من تيار يسار الوسط قد سافر إلى موسكو بعد تعيينه في مجلس الإشراف على سلسلة السوبرماركت الروسية "هايبرجلوبوس"، وزار أحد متاجرها.

وشغل شرودر، 82 عاما، منصب المستشار الألماني من عام 1998 إلى عام 2005 وحافظ على صداقة وثيقة مع بوتين.

وقد واجه سنوات من الانتقادات بسبب علاقاته بالرئيس الروسي وعمله لصالح شركات الطاقة الروسية.

والتقى شرودر ببوتين في عدة مناسبات منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.