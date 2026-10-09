تحالف دعم الشرعية باليمن: دمرنا 3 منصات إطلاق صواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، إنه "جرى تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي".

وقال المالكي إن "الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.

كانت هيئة الطيران المدني السعودي أعلنت، في بيان اليوم الجمعة، أن مطار الملك خالد الدولي تعرض يوم أمس الخميس لاعتداءين، أسفرا عن مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة أشخاص من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما استهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية.

وأكدت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها.