الشرطة الإثيوبية الاتحادية تنتشر في عاصمة تيجراي

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انتشرت الشرطة الاتحادية الإثيوبية اليوم الجمعة، عبر عاصمة إقليم تيجراي بعدما انسحبت القوات المناهضة للحكومة.

ودخلت الشرطة المدينة في مركبات ودعوا السكان عبر مكبرات الصوت إلى المساعدة في إقامة إدارة جديدة عقب انسحاب المتمردين.

ودخل المقاتلون المتحالفون مع الحكومة مطلع الأسبوع ميكيلى عاصمة تيجراي الواقعة بشمال البلاد، بعدما أعلنت جبهة تحرير تيجراي الشعبية الانفصالية، انسحابها.

وكانت جبهة تحرير تيجراي الشعبية انضمت لست جماعات معارضة أخرى الشهر الماضي في تحالف يسعى للإطاحة برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وتصاعد القتال أواخر الشهر الماضي ما قوض اتفاق السلام المبرم في 2022. وسيطر المتمردون على مطار ميكيلي والمدينة وهي إحدى أكبر المدن الإثيوبية.

ثم قال المتمردون يوم السبت، إن قواتهم انسحبت مثلما فعلوا في الحرب التي وقعت في العامين الماضيين وانتهت باتفاق سلام في 2022 وذلك لتجنيب المدينة الدمار على ما يبدو.

ولكن المكاتب الحكومية المحلية ظلت مغلقة اليوم الجمعة في ميكيلى فيما تنتظر المدينة السلطات الجديدة حيث تولت الشرطة و"قوة سلام تيجراي" المتحالفة مع الشرطة مسئولية الأمن. وكان أفراد من الإدارة المدنية الجديدة بالمدينة وصلوا مع الشرطة الاتحادية أمس الخميس، ولكن قالوا إنهم بانتظار التعليمات.

فرضت "قوة سلام تيجراي" التي تشمل أعضاء سابقين من الجناح المسلح من جبهة تحرير تيجراي الشعبية، حظر تجوال ليلي أول أمس الأربعاء.