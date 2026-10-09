ارتفاع أغلب الأسهم العالمية وانخفاض أسعار النفط

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ارتفعت أغلب الأسهم اليوم الجمعة، في أوروبا وآسيا بينما تراجعت أسعار النفط عن المكاسب التي حققتها مؤخرا.

وفي بداية جلسات التداول الأوروبية، ارتفع مؤشر "داكس" الألماني 7ر0 % ليصل إلى 62ر24975 نقطة بينما قفز مؤشر "كاك 40" الفرنسي ليصل إلى 91ر7789 نقطة. وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 7ر0 % ليصل إلى 43ر10515 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "إس أند بي 500" 4ر0 %. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1ر0 %.

وفي جلسات التداول الآسيوي، أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني دون تغيير تقريبا عند 92ر69030 نقطة.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب 1ر0 %، بينما قفز مؤشر هانج سينج في هونج كونج بواقع 6ر1 % ليصل إلى 44ر24152 نقطة.

ومن المقرر أن تصدر الصين أحدث بيانات نموها الاقتصادي الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر "إس أند بي/أيه إس أكس 200" الأسترالي 6ر0 % ليصل إلى 60ر8716 نقطة بينما ارتفاع مؤشر سينسيكس في الهند بواقع 2ر1 %.

يشار إلى أن الأسواق مغلقة في كوريا الجنوبية وتايوان بسبب عطلات وطنية.

وكانت الأسواق الأمريكية غير مستقرة أمس الخميس، فيما ارتفعت أسعار النفط وقفزت عوائد السندات قبل أن تتراجع في وقت لاحق من نفس اليوم.

وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" بواقع 5ر0 % في ثاني خسارة على التوالي بعدما وصل لأعلى مستوى على الإطلاق في اليوم السابق عليه. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1ر0 % وانخفض مؤشر ناسداك المركب 3ر1 %، بينما واجهت أسهم شركات التكنولوجيا لخسائر كبيرة.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، انخفض سعر خام برنت 1 % ليصل إلى 28ر103 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 8ر0 % ليصل إلى 75ر90 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، جرى تداول العائدات عند أعلى مستوى خلال سنوات أو حتى عقود ما يهدد بتباطؤ الاقتصاد.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في البداية بنسبة 35ر5 % في وقت مبكر من أمس الخميس، قبل أن تتراجع إلى 23ر5 %.

وفي تعاملات أخرى صباح اليوم الجمعة، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ليصل إلى 37ر158 ين من 89ر157 ين. وارتفع سعر اليورو مقابل الدولار ليصل إلى 1228ر1 دولار من 1211ر1 دولار.