 أمر بالقبض على إدواردو بولسونارو شقيق المرشح لرئاسة البرازيل - بوابة الشروق
الجمعة 9 أكتوبر 2026 5:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إذا كان القرار بيدك بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر.. ماذا تختار؟
النتـائـج تصويت

أمر بالقبض على إدواردو بولسونارو شقيق المرشح لرئاسة البرازيل


نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 4:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 4:10 ص

  أصدر قاض في المحكمة العليا البرازيلية يوم الخميس مذكرة لإلقاء القبض على إدواردو بولسونارو، أحد أشقاء المرشح الرئاسي فلافيو بولسونارو. وكان قد حكم على إدواردو بولسونارو في يونيو  الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب ممارسة الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحكم على بولسونارو، وهو مشرع سابق يبلغ من العمر 42 عاما ويعيش في تكساس ويحمل البطاقة الخضراء (جرين كارد)، بسبب ممارسة الضغط لفرض عقوبات ضد أعضاء في الحكومة البرازيلية وتطبيق رسوم جمركية أعلى على صادرات البلاد خلال محاكمة والده، الرئيس السابق جايير بولسونارو، بتهمة محاولة الانقلاب.

ولم يرد محاميه بشكل فوري على طلب للتعليق من وكالة أنباء أسوشيتد برس(أ ب). ولم يقدم أعضاء إداره ترامب أي تعليقات بشأن إدانة إدواردو بولسونارو.

وجاء قرار القاضي ألكسندر دي مورايس قبل أقل من ثلاثة أسابيع من جولة إعادة لانتخابات الرئاسة في البرازيل بين الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى يوم الأحد. وكان إدواردو بولسونارو حلقة وصل رئيسية بين شقيقه وإدارة ترامب.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك