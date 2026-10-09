أمر بالقبض على إدواردو بولسونارو شقيق المرشح لرئاسة البرازيل

أصدر قاض في المحكمة العليا البرازيلية يوم الخميس مذكرة لإلقاء القبض على إدواردو بولسونارو، أحد أشقاء المرشح الرئاسي فلافيو بولسونارو. وكان قد حكم على إدواردو بولسونارو في يونيو الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب ممارسة الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحكم على بولسونارو، وهو مشرع سابق يبلغ من العمر 42 عاما ويعيش في تكساس ويحمل البطاقة الخضراء (جرين كارد)، بسبب ممارسة الضغط لفرض عقوبات ضد أعضاء في الحكومة البرازيلية وتطبيق رسوم جمركية أعلى على صادرات البلاد خلال محاكمة والده، الرئيس السابق جايير بولسونارو، بتهمة محاولة الانقلاب.

ولم يرد محاميه بشكل فوري على طلب للتعليق من وكالة أنباء أسوشيتد برس(أ ب). ولم يقدم أعضاء إداره ترامب أي تعليقات بشأن إدانة إدواردو بولسونارو.

وجاء قرار القاضي ألكسندر دي مورايس قبل أقل من ثلاثة أسابيع من جولة إعادة لانتخابات الرئاسة في البرازيل بين الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى يوم الأحد. وكان إدواردو بولسونارو حلقة وصل رئيسية بين شقيقه وإدارة ترامب.