الرئيس الإيراني: اجتماع عبر الوسطاء بعد التوصل إلى صيغة مشتركة مع واشنطن

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الخميس، إن طهران قدمت مقترحات لإنهاء الحرب، فيما قدمت واشنطن مقترحات جديدة أدخلت إيران تعديلات عليها.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بزشكيان قوله إنه من المقرر أن يجتمع الطرفان عبر الوسطاء، بعد التوصل إلى صيغة مشتركة بشأن المقترحات المطروحة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري "محادثات مثمرة" مع طهران، مضيفاً أن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن "إيران في وضع سيئ للغاية، اقتصادياً وعسكرياً"، مشدداً على أن "الحصار سيظل سارياً بالكامل".

وذكر أن النفط يتدفق بـ"أعداد قياسية" عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن 22 مليون برميل عبروا الليلة الماضية وحدها، من دون أن يأتي أي منها من إيران أو يتجه إليها.

وتابع: "لن نهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر". وأضاف: "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً".

في المقابل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن مسئولين أمريكيين، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) تعمل على إعداد خطط جديدة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران قد تستمر 3 أيام، في وقت لم يحسم فيه ترامب قرار استئناف الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر وجود 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط قريباً، فيما أعد البنتاجون ، بناءً على توجيهات ترامب، خططاً لضرب ترسانة إيران من الطائرات المسيّرة والصواريخ، إضافة إلى منشآت الطاقة ومواقع عسكرية أخرى.

وذكرت أن ترامب قرر مراراً عدم استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران، فيما كانت الردود العسكرية الأمريكية على إيران أكثر محدودية خلال الأسابيع الأخيرة، رغم تصاعد الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط، بحسب الصحيفة.