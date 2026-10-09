الحوثيون: إصابة مدنيين إثر قصف جوي على مواقع متفرقة في صنعاء

هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، إثر غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة، أسفرت وفقاً للحوثيين عن إصابة مدنيين.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن دوي انفجارات عنيفة سمع في شمالي صنعاء، فيما أفادت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، بأن الغارات استهدفت مصنع "سماء النهضة" لتجارة مواد البناء والكهرباء في منطقة الجمنة شمالي صنعاء، ومصنعاً للإسفنج في منطقة شملان غربي العاصمة.

وأكد سكان محليون انتشار امني مكثف في حي الجراف (معقل الحوثيين) شمالي صنعاء، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مستشفى "المؤيد" في الحي ذاته، عقب الغارات، دون أن تتضح الخسائر حتى الان.

ونقلت القناة عن أنيس الأصبحي، الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، قوله إن "الغارتين أسفرتا عن إصابة مواطن وامرأة بجروح بالغة الخطورة"، كما أفادت بوقوع أضرار في مسجد ومنازل مجاورة لمصنع الإسفنج.

وفي سياق متصل، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين،، إن "الطيران السعودي شن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 59 غارة جوية وصاروخية على صنعاء ومحافظات الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة والحديدة ولحج وريمة وإب والبيضاء".

وأضاف أن إجمالي "غارات العدوان السعودي" منذ بدء التصعيد بلغ 1857 غارة جوية وصاروخية.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي بشأن الغارات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية في اليمن عقب إعلان القيادة اليمنية الاثنين الماضي، بدء عملية "فجر اليمن" لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد، بالتزامن مع تكثيف الغارات الجوية والعمليات البرية في عدد من الجبهات، وتبادل التهديدات بين أطراف الصراع.