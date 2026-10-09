 بحارة «يو إس إس لينكولن» يترجلون بعد قضاء 265 يوما في عرض البحر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بحارة «يو إس إس لينكولن» يترجلون بعد قضاء 265 يوما في عرض البحر


نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 4:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 4:00 ص

  ترجل البحارة من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس لينكولن" يوم الخميس بعد قضاء مدة قياسية بلغت 265 يوما متواصلة في عرض البحر فضلا عن تقارير عن نقص في الإمدادات وتدهور في الصحة النفسية بين أفراد الطاقم.

وعاشت العائلات، التي كانت تنتظر وصول حاملة الطائرات في خليج سان دييجو، ليال من البكاء والأرق بعد تواتر أنباء عن نقص الغذاء والظروف الصعبة على متن حاملة الطائرات. وقال كثيرون أن البحارة أرسلوا قوائم بالأطعمة التي يتوقون لتناولها.

ووقف عشرات البحارة فوق حاملة الطائرات بينما كانت تشق طريقها بسلاسة أمام منطقة وسط مدينة سان دييجو، متجهةً نحو عائلات تهتف وتلوّح بالزهور والبالونات وتقرع الأجراس.


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