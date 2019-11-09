مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا يدين الهجمات على المهاجرين القصر



أدان فرانسيسكو فرنانديز ماروغان مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا ازدياد "الرسائل العنصرية" التي تبرر الهجمات على المهاجرين القاصرين.

ودعا ماروغان - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى مكافحة الرسائل التي تنم عن التعصب وكره الأجانب، والتي تطال القاصرين الأجانب الذين لا يرافقهم البالغون.

وأضاف "نشهد زيادة مستوى خطورة الهجمات الغادرة ضد القاصرين الأجانب، الذين لا يرافقهم بالغون ويخضعون لوصاية

مراكز الإيواء".

وكان عدد من المهاجرين القاصرين قد تعرضوا للضرب يوم /الأحد/ الماضي، حسب ممثلين عن حزب "المزيد من البلاد"، فيما تحدثت جمعيات حماية القاصرين الأجانب أيضا عن هجوم وقع في العاصمة في نهاية سبتمبر الماضي على القصّر.

وفي سياق متصل، فتح القضاء الإسباني تحقيقا بعد تعرض فتى في السابعة عشرة من عمره للضرب في شهر أكتوبر الماضي في سرقسطة بشمال شرق البلاد.