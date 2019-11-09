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الرئيس الأرجنتيني المنتخب يهاتف ماكرون لمدة قاربت الساعة

الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز
الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز
(د ب أ)
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 6:52 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 6:52 م

قال الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز إنه تحدث هاتفياً لمدة ساعة تقريبا اليوم السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وناقش قضايا تتعلق بأمريكا الجنوبية، بما في ذلك إطلاق سراح الزعيم البرازيلي الأسبق ، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر فرنانديز خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجموعة بويبلا في بوينس آيريس: "أجرينا محادثة رائعة. لقد تحدثنا عن مشكلات القارة"، بما في ذلك، عودة الرئيس البرازيلي الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السياسة بعد قرار محكمة رفيعة المستوى بإلغاء قواعد استمرار حبس المدانين.

وأوضح فرنانديز أن الزعيمين ناقشا الوضع في دول مثل تشيلي وبوليفيا والأرجنتين وفنزويلا، إلا أنه لم يدل بأي تفاصيل. وأفاد المتحدث باسم فرنانديز بأن الأرجنتين وفرنسا ستناقشان مواعيد لزيارة فرنانديز المحتملة لفرنسا.


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