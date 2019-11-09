اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية وسط بغداد

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تجددت الاشتباكات ظهر اليوم السبت، بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين الموجودين بساحة التحرير والطرق المؤدية إليها وسط العاصمة بغداد.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن القوات العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع على العشرات من المتظاهرين في المنطقة المحصورة بين ساحة الخلاني وجسر السنك باتجاه ساحة التحرير بهدف تفريق التجمعات الاحتجاجية .

وأوضح الشهود أن دخان الغازات غطى سماء المنطقة، فيما شوهد العشرات من المتظاهرين وهم يهرعون، وسط صيحات الغضب، باتجاه ساحة التحرير .

وبحسب الشهود، أصيب العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء إطلاق الغازات المسلة للدموع.