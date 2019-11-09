 فيديو.. فلسطيني يواظب على إطعام حيوانات ساحة المسجد الأقصى منذ 20 عاما: أطلقوا عليه أبو هريرة - بوابة الشروق
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فيديو.. فلسطيني يواظب على إطعام حيوانات ساحة المسجد الأقصى منذ 20 عاما: أطلقوا عليه أبو هريرة

محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 4:42 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 4:42 م

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يعرض قصة رجل فلسطيني واظب على إطعام الحيوانات في ساحة المسجد الأقصى لمدة 20 عامًا.

وذكرت "يورو نيوز"، أن الفلسطيني، غسان يونس، الذي تجاوز سبعين عامًا، واظب منذ عشرين عاماً على ممارسة هذا التقليد الذي صار مرتبطًا باسمه وصورته التي باتت مألوفة لزوار المسجد الأقصى.

وأوضحت أن "غسان" يأتي من بلدة عرارة إلى القدس في رحلة تستغرق 90 دقيقة لإطعام الحيوانات في باحة المسجد الأقصى 5 مرات في الأسبوع، حتى بات مشهده محاطاً بالطيور والقطط معتادًا للمصلين والزوار.

وأضافت، أنه يمول هذا العمل من جيبه الخاص، وأطلق عليه المقدسيون لقب "أبو هريرة"، تيمنًا بالصحابي المسلم الذي اشتهر بحبه للقطط.

 


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