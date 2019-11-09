4 قتلى جدد في احتجاجات مدينة البصرة جنوبي العراق

قتل 4 متظاهرين في محافظة البصرة جنوب العراق، خلال تفريق قوات الأمن اعتصاما، عند ساحة البحرية، أمام مبنى المحافظة؛ لترتفع بذلك حصيلة قتلى يوم أمس الجمعة إلى 14 شخصا، فضلا عن إصابة 250 آخرين.

وأفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، بأن قوات مكافحة الشغب، اعتدت على سائقي سيارات الإسعاف، أثناء محاولة نقل المصابين إلى المستشفيات.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد أعلنت في قت سابق من يوم الجمعة عن مصرع 23 شخصا وإصابة 1077 آخرين في آخر 5 أيام من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى.

وذكرت المفوضية في بيان أن القوات الأمنية اعتقلت في تلك المدة 201 متظاهر لتقوم لاحقا بإطلاق سراح 170 منهم.

وتجددت مساء الجمعة الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في شارع الرشيد المؤدي إلى جسر الشهداء حيث أطلقت الشرطة العراقية الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لمنع المحتجين من عبور الجسر.

وأما في البصرة جنوبا فأصيب 20 شخصا بحالات اختناق وجروح نتيجة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي أثناء محاولة الشرطة تفريقهم من أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.

وذكر ناشطون أن الاشتباكات لم تقتصر على المنطقة المحيطة بمبنى الحكومة المحلية، بل اندلعت كذلك في محيط ميناء أم القصر وقد تسببت بعدد من حالات الإصابة باختناق.

من جهتها، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق حيال أعداد القتلى والجرحى في العراق، نتيجة استخدام قوات الأمن القوة ضد المتظاهرين، ودعت المنظمة الدولية السلطات العراقية إلى حماية حق المحتجين في التظاهر السلمي.