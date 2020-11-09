 الصحة: تفاوضنا مع شركة فايزر للحصول على 20% من لقاح كورونا - بوابة الشروق
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الصحة: تفاوضنا مع شركة فايزر للحصول على 20% من لقاح كورونا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 10:57 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 10:57 م

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تفاوضت مع شركة «فايزر» الأمريكية، في شهر أكتوبر الماضي، للحصول على 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن إعلان الشركة إثبات فعالية لقاحها بنسبة 90% مبشر، مشددًا على أهمية عدم التعجل، من الناحية العلمية حتى انتهاء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

وأشار إلى أهمية قياس المأمونية القصيرة وطويلة المدى للقاح، والتي تعني أن اللقاح لا يتسبب في ظهور أعراض جانبية خطيرة أثناء التجارب الإكلينيكية، منوهًا إلى أن إقرار المأمونية طويلة المدى يتم في سنوات وليس شهور.

وأعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية للأدوية، اليوم الاثنين، أن اللقاح ضد فيروس كورونا «كوفيد-19» الذي تعملان على تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90%، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

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