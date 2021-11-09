حسن شاكوش يرد على تصريحات هاني شاكر: يقول اللي هو عاوزه

نفى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، سماعه أو رؤيته لتصريحات الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الخاصة بسحب ترخيص الغناء الخاص به دون رجعة، معقبًا: «يقول اللي هو عاوزه أستاذ هاني شاكر، الفن الذي أقدمه لجمهوري والملايين التي تسمعني أكل عيشي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه لم يغنِ أغاني تحوي ألفاظًا إباحية بخلاف المشكلة مع رضا البحراوي، لافتًا إلى أنها المشكلة الأولى له.

وأشار إلى أنه قدم حفلات خارج مصر في الإمارات وتونس وغيرها، خلال الأشهر الماضية، قائلًا إنه لازال يحترم قرار النقابة بشأن منعه من الغناء داخل مصر لآخر لحظة.

ولفت إلى أنه فكر في اتخاذ إجراء والجلوس مع أعضاء النقابة؛ لبحث مشكلة وقفه عن الغناء بعد عودة رضا البحراوي إلى العمل، مؤكدًا أنه يتصل بأكثر من شخص داخل النقابة كحمادة أبو اليزيد وأحمد رمضان للحل.

وأكد أنه يرغب في العودة للعمل داخل مصر، إضافة إلى أنه يسجل أغاني تلك الفترة لطرحها خلال الفترة المقبلة، مختتمًا: «مش هقعد في البيت لا بسجل أغاني أو مش بنزل شغل، وربنا يقدم اللي فيه الخير».

وأعلن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إيقاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء وسحب ترخيصه نهائيا ودون رجعة.

وقال الفنان هاني شاكر، خلال لقائه ببرنامج «Et بالعربي»: «ما فعله شاكوش شيئًا خطيرًا لأنه يؤدي الغناء بكلمات غير أخلاقية، الفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء»، مختتما بقوله: «بناقص حسن شاكوش».