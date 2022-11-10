اللجنة المركزية لفتح: جرائم إسرائيل تدفع المنطقة نحو التصعيد والتوتر

حملت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "الجرائم" بحق الفلسطينيين، محذرة من أنها "تدفع المنطقة نحو التصعيد والتوتر".

وقالت اللجنة المركزية في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن إسرائيل "تصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية في ظل صمت دولي غريب عاجز حتى عن إدانة هذا التصعيد الذي يستهدف الكل الفلسطيني".

وبحسب البيان أطلع عباس أعضاء مركزية فتح، على الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية "من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا ومقدساتنا".

وأشار عباس إلى مشاركة فلسطين في أعمال القمة العربية التي عقدت في دولة الجزائر مطلع الشهر الجاري، وأبرز القرارات التي اتخذت خلال القمة لصالح القضية الفلسطينية.

وأكد عباس "أهمية هذه القرارات في دعم الخطوات الفلسطينية المقبلة على الساحة الدولية لحماية حقوق شعبنا ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية".

وأعلن بيان اللجنة المركزية أنه تقرر عقد جلسة للمجلس الثوري لحركة فتح (برلمان الحركة) في الرابع من الشهر المقبل من دون تفاصيل إضافية.