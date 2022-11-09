مكتب رئيس إسرائيل ينفي تشجيعه للابيد وجانتس تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو

نفى مكتب رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوج، تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أنه شجع رئيس حكومة تصريف الأعمال المنهية ولايتها يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني جانتس، على الانضمام لحكومة "وحدة" مع زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد ذكرت أن طلب هرتسوج قوبل برفض من الاثنين.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مكتب هرتسوج قوله في بيان إنه لم يجر أي اتصال بهذا الصدد مع لابيد أو جانتس منذ إجراء الانتخابات في مطلع نوفمبر، وفوز التكتل الذي يقوده بنيامين نتنياهو بـ 64 مقعدًا.

وترفض الأحزاب اليهودية "خارج تكتل" نتنياهو، الانضمام إلى حكومة بقيادته. وقد أعرب يائير لابيد زعيم "يش عتيد" وجانتس زعيم "المعسكر الوطني" وأفيجدور ليبرمان زعيم "إسرائيل بيتنا" عن رفضهم للانضمام إلى حكومة يكون بها بنيامين نتنياهو.