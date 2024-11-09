مسيرة حاشدة في بريمن الألمانية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، في مدينة بريمن الألمانية، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان وجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، شارك في المسيرة، عضو البرلمان السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الرئيس الفخري للجمعية الألمانية الفلسطينية ديتلف غريشي.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، المنددة بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهتفوا بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، مطالبين بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى القطاع.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، المفوض العام للتجمع الفلسطيني وأمين سره سامر بلال اصلان، إن كل الأطراف الدولية ملزمة الآن، بما فيها الإدارة الأمريكية الجديدة، العمل الحثيث والفوري لوقف الحرب في غزة، والعمل على وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل أنحاء قطاع غزة دون قيود وعراقيل.