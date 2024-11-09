إندونيسيا: بركان ليووتوبي لاكي لاكي يقذف أعمدة ضخمة من الرماد ويزيد منطقة الخطر

قذف بركان جبل ليووتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا أعمدة ضخمة من الرماد الحار إلى علوٍ شاهق في السماء اليوم السبت، وذلك بعد أيام من ثوران ضخم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.

وزادت النشاطات البركانية في الجبل الواقع في جزيرة فلوريس النائية بإقليم نوسا تنجارا الشرقية منذ الثوران الأول يوم الإثنين.

وفي يوم الخميس، قامت السلطات بتوسيع منطقة الخطر بعد أن ثار البركان مرة أخرى.

وقال هادي ويجايا، رئيس مركز البراكين وتخفيف الكوارث الجيولوجية، في مؤتمر صحفي إن النشاط أمس الجمعة شهد أكبر عمود من الرماد حتى الآن، حيث بلغ ارتفاعه 10 كيلومترات (2ر6 ميل).

وأضاف ويجايا أن المواد البركانية، بما في ذلك الصخور المتوهجة، والحمم البركانية، والقطع الصغيرة من الحصى والرماد التي تشبه حجم الإبهام، تم قذفها على بعد يصل إلى 8 كيلومترات (5 أميال) من فوهة البركان أمس الجمعة. ولم يتم تسجيل أي إصابات أو ضحايا جراء الثوران الأخير. عناوين