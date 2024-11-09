تقرير: شبح المجاعة يخيم على شمال غزة

حذر تقرير أُعدَّ بدعم من الأمم المتحدة، السبت، من أن شبح المجاعة يخيم على مناطق شمال قطاع غزة مع ازدياد القصف والمعارك وتوقف المساعدات الغذائية تقريبا.

وحذرت لجنة مراجعة المجاعة في تقييمها من أن احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير، بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال التقرير: «ربما تم تجاوز عتبات المجاعة بالفعل أو سيتم ذلك في وقت قريب».

وتوقعت اللجنة في 17 اكتوبر الماضي، أن يصل عدد الأشخاص في غزة الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى «كارثي» إلى 345 ألف شخص، أو 16% من السكان بين نوفمبر وأبريل 2025.

وصنَّف تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ذلك على أنه المرحلة الخامسة من التصنيف - وهو الوضع الذي تظهر فيه بوضوح (حالات) المجاعة والموت والعوز ومستويات سوء التغذية الحاد الحرجة للغاية.

وأفادت اللجنة بأنه منذ ذلك التقرير، ساءت الظروف في شمال غزة مع انهيار أنظمة الغذاء، وتراجع المساعدات الإنسانية وظروف المياه والصرف الصحي والنظافة الحرجة.

وأضافت: «يمكننا تاليا أن نفترض أن المجاعة وسوء التغذية والوفيات الزائدة بسبب سوء التغذية والمرض، تتزايد بسرعة في هذه المناطق».

في المقابل، شكَّك جيش الاحتلال في صدقية التقرير، وزعم في بيان: «تبين أن كل تقييمات لجنة مراجعة المجاعة خاطئة وغير متجانسة مقارنة بالوضع على الأرض».



وادعى أن 39 ألف شاحنة تقل أكثر من 840 ألف طن من المواد الغذائية دخلت قطاع غزة خلال الشهرين الأخيرين.