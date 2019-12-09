اشتية: دعم الكونجرس الأمريكي لحل الدولتين جاء رفضا لسياسة إدارة ترامب وإدانة لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية :"إن قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعم حل الدولتين ويندد بالاستيطان ويدعم تطلعات الفلسطينيين في دولة مستقلة جاء رفضا لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية وإدانة لسياسية إسرائيل الرامية إلى تقويض حل الدولتين".

وأضاف اشتية - في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين - "إن هذا القرار متناغم مع القانون الدولي الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة ويحظر الاستيطان كونه منافيا للقانون"، مشيرا إلى أن العام القادم 2020 سيكون عام الاهتمام بالشباب الفلسطيني من أجل تحقيق طموحاتهم وخلق فرص عمل لهم وإعادة صياغة مخرجات التعليم بما يضمن لهم الكرامة اللائقة والعمل المناسب.

وتابع : "إن وفداً وزارياً مع القطاع الخاص سيقوم الشهر القادم بزيارة مهمة إلى سلطنة عمان من أجل فتح آفاق جديدة للاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز روح التعاون مع العرب ضمن استراتيجية تعزيز العمق العربي والانفكاك عن إسرائيل".

وعن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر..قال رئيس الوزراء:"إن الرئيس عباس استمع يوم أمس منه إلى ردود الفصائل على مبادرة للدعوة للانتخابات والتي بمجملها ردود مبشرة، كما أكد الرئيس عباس دعمه لإنجازها، وعليه فإن اهتمام الحكومة سينصب على المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل ضمان إنجاح الانتخابات خاصة في القدس، فيما سيتم توفير كل ما تحتاجه الانتخابات لضمان نجاحها من تمويل وقضايا لوجستية وفنية".

وحيا رئيس الوزراء صمود الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل في الذكرى الـ 32 للانتفاضة المباركة، وعلى وقفتهم أمام الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها المدينة وهدم أسواقها، وضخ مستعمرين جدد إلى قلبها.