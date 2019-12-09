تقطع السبل بألف سائح بسبب الطقس السيء في نيوزيلندا

تقطعت السبل بألف سائح في بلدة فرانز جوزيف السياحية في نيوزيلندا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق الطرق.

وأدت الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال وجنوب البلدة، التي تقع بالقرب من نهر فرانز جوزيف الجليدي، إلى إغلاق الطرق في الاتجاهين وأصبح السبيل الوحيد لدخول البلدة أو الخروج منها هو المروحية.

وقال الدفاع المدني إنه ليس من المرجح أن يتم فتح الطريق قبل يوم الجمعة المقبل.

في غضون ذلك، هناك ما يكفي من الطعام والإمدادات للأشخاص والسياح المحاصرين في البلدة.

وقال بروس سميث عمدة مقاطعة ويستلاند لشبكة "ستاف" الإعلامية المحلية "نحن نشعر بالذهول اليوم ويمكن القول إن هذا يعد خبرا سيئا للغاية لقطاعنا السياحي"، مؤكدا أن هناك 970 سائحا تقطعت بهم السبل في فرانز جوزيف.