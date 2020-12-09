سفير إسبانيا يفتتح أسبوع الفيلم الإيبيروأمريكى الثامن في القاهرة

افتتح السفير الإسباني لدى مصر رامون خيل كاساريس اليوم /الأربعاء/ أسبوع الفيلم الإيبيرو-أمريكي الثامن بالقاهرة الذي يستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري والذى تشارك في تنظيمه السفارات الإيبيروأمريكية في مصر.



وقال السفير ،في الكلمة التي القاها خلال حفل الافتتاح ، إنه على مدار سبع إصدارات سابقة من المهرجان كنا أيضا نمثل سفراء للسينما بالإسبانية والبرتغالية والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين من الشباب وكذلك البالغين.



وأوضح أن الأفلام والافلام الوثائقية والمسلسلات التلفزيونية جميعها تمثل طرقا رائعة لتعلم اللغة وتمثل كذلك صناعة مهمة ، مشيرا إلى الحرص على الالتزام فى هذه المرحلة الصعبة بالاجراءات الوقائية، حيث ستكون نسبة الاشغال فى دور العرض ٥٠ بالمائة مع الالتزام بالحفاظ على المسافات الآمنة.



كما أوضح أنه على الرغم من هذه العوائق المنطقية فإنه من الضروري الحفاظ على التزامنا تجاه صناع ومبدعي السينما الايبرو أمريكية والمتابعين لها فى مصر.



وشارك فى الاحتفال سفراء الدول الايبرو أمريكية وأساتذة جامعات مصرية إلى جانب نخبة من الإعلاميين.