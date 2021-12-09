 لابيد عن لقائه مع السيسي: استعرضت مشروعي «الاقتصاد مقابل السلام» في غزة - بوابة الشروق
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لابيد عن لقائه مع السيسي: استعرضت مشروعي «الاقتصاد مقابل السلام» في غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 3:32 م | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 3:32 م

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه استعرض مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة مشروعه "الاقتصاد مقابل السلام" في غزة، فضلا عن تطورات تتعلق بإيران.

وكتب لابيد على موقع تويتر: "استعرضت مع الرئيس السيسي مشروعي (الاقتصاد مقابل السلام) في غزة، والخطوات التي تقوم بها حكومة إسرائيل بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما بحثنا ضرورة مواصلة تعميق السلام بين شعبينا وبلدينا".

وأضاف: "تحدثنا عن مواضيع أمنية منها محاولات إيران للتحول إلى دولة ذات قدرات عسكرية نووية، ومواجهة العناصر الإرهابية وعدم الاستقرار في المنطقة".

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